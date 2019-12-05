ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انقلاب حافلة يوم الأحد الماضي في منطقة عين السنوسي (شمال غرب تونس)، إلى 29 قتيلا بعد وفاة جريح آخر أمس الأربعاء، حسب ما كشفت عنه وزارة الصحة التونسية.

وقالت مديرة مركز العمليات الصحية الإستراتيجية (خلية الأزمة) بوزارة الصحة التونسية، هندة الشابي في تصريح صحفي، إن عدد الجرحى الذين يقيمون حاليا في عدة مستشفيات بالعاصمة يبلغ 17 جريحا من بينهم 6 مصابين في حالة حرجة ويخضعون للتنفس الاصطناعي بأقسام الإنعاش.

وكانت حصيلة سابقة قد كشفت عن مصرع 28 شخصا بعد وفاة أحد الجرحى، حسب ما أعلن عنه المكلف بالإعلام بوزارة الصحة التونسية شكري نفطي.

وكانت الحافلة تقل أزيد من أربعين شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 20 و30 عاما، تقوم برحلة سياحية ترفيهية من تونس العاصمة في اتجاه عين دراهم، قبل أن تسقط على مستوى "عين السنوسي" في منطقة عمدون (130 كلم غرب تونس العاصمة) بولاية باجة في مجرى وادي بعد تجاوزها لحاجز حديدي.