تُخيف صحيفة Frankfurter Allmegin Zeitung الألمانية القارئ بأسطول الغواصات الروسي الذي يمكن أن يقطع الإنترنت عن أوروبا.

ونشرت الصحيفة مقالا بعنوان "الخطورة القادمة من الأعماق" يعرب عن القلق من تزايد نشاط الغواصات الروسية الذي يمتد إلى البحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط المتجمد الشمالي وحتى المحيط الأطلسي.

فالغواصات الروسية يمكن أن تلحق، حسب الصحيفة، أضرارا لا تعوض بالبنية التحتية الأوروبية دون أن تطلق صواريخها.

ويرى كاتب المقال أن الإدارة العامة للبحوث تحت المائية التابعة للبحرية الروسية تستهدف خطوط الإنترنت الممدودة على قاع المحيط الأطلسي. وقال إن الإدارة تمتلك غواصات قادرة على قطع الكابلات الممدودة وفصل أوروبا عن الإنترنت.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى الصحيفة فإن هناك 282 خطا للكابلات يبلغ طولها الإجمالي 1.23 مليون كيلومتر تضمن 90% من تبادل المعلومات الدولية. دون حماية، الأمر الذي يقلق الناتو كثيرا.