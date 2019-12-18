كشفت الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، أنها سلمت عددا من أطفال تنظيم "داعش"، من الجنسية الروسية، إلى بلدانهم منها الجزائر.

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف لوكالة "سبوتنيك" الروسية،عن حصيلة أطفال تنظيم "داعش"، العرب، والأجانب الذين سلموا لبلدانهم حتى الآن.

وأوضح الصحاف، أن وزارة الخارجية العراقية، بالتنسيق مع الجهات القطاعية الأخرى، ومنها مجلس القضاء الأعلى العراقي، والجهات الأمنية، سلمت 598 طفلا من أبناء عناصر "داعش"، إلى دولهم.

وعدد الصحاف الدول التي تم تسليم أطفالها وهي: تركيا، روسيا الاتحادية، طاجيستان، أذربيجان، ألمانيا، فرنسا، السويد، جورجيا، بيلاروسيا، أوكرانيا، الجزائر، أوزبكستان وكازخستان.

ونوه الصحاف، إلى أن وزارة الخارجية، كانت قد دعت الدول كافة، عبر بعثاتها، وسفاراتها في الخارج، إلى ضرورة المبادرة بالتنسيق مع العراق لتسلم أطفالها، حسب السياقات السيادية، والقانونية، والدستورية.

ودعا العراق جميع الدول إلى تكثيف الجهود لاستلام رعاياها المنخرطين ضمن صفوف"داعش" من أطفال ونساء والأشخاص الذين انتهت فترة اعتقالهم.