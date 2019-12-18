تجري مراسم تنصيب عبد المجيد تبون كرئيس جديد للجزائر غدا صباحا بقصر الأمم في الجزائر العاصمة.

وسيؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية في بداية الحفل، ثم يوجه أول خطاب للأمة بعد تنصيبه.

بحضور السلطات العليا المدنية والعسكرية للبلاد فضلا عن ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر و ذلك بعد أن أعلن المجلس الدستوري يوم الاثنين الماضي عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر 2019.

وسيباشر الرئيس تبون مهامه فور آدائه اليمين الدستورية طبقا للمادة 89 من الدستور التي تنص على أن "رئيس الجمهورية المنتخب يؤدي اليمين الدستورية أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا للأمة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه ويباشر مهمته فور أدائه اليمين".