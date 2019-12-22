أخلي في حدود الساعة الثانية من ظهيرة اليوم الأحد سبيل الفنان والجامعي المعروف عبد القادر جريو من محكمة وادي تليلات التابعة لمجلس قضاء وهران، "وذلك بعد لجوء وكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة إلى إجراء حفظ الملف"، وفقا لما أكده محامي الفنان الأستاذ محمد كرمة.

وقال هذا الأخير من أمام مقر محكمة وادي تليلات في بادئ الأمر "بان الفنان عبد القادر جريو سيحاكم لاحقا في إطار إجراء الاستدعاء المباشر بتهمة التحريض على التجمهر" ، بعد أن وصف ملفه بـ "الفارغ" ، قبل أن يعود بعد فترة وجيزة ليصحح المعلومة بقوله بان وكيل الجمهورية قد "حفظ الملف" ، ما يعني "سقوط المتابعة القضائية ضد الفنان المعني".

وكان الفنان عبد القادر جريو الذي ظهر في مقطع فيديو أمام مقر محكمة وادي تليلات وهو يتلقى التهاني من مقربيه وعدد من الفنانين والمتعاطفين معه ، قد أوقف بإقليم دائرة وادي تليلات 25 كم جنوبي ولاية وهران عصر يوم الجمعة على مستوى حاجز امني لفرقة تابعة لمصالح الدرك الوطني عندما كان في طريقه إلى مدينة وهران ، وهو الذي نسبت إليه تهمة "التحريض على التجمهر" تبعا للدعوات التي أطلقها بحر الأسبوع الماضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي للالتحاق بقوة بمسيرة الجمعة ال 44 من الحراك الشعبي الدائر رحاه منذ 22 فبراير من السنة الجارية.