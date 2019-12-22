“ألمانيا تقف بقوة إلى جانب الجزائر”

أخبار الوطن
22 ديسمبر 2019 () - الوكالات/س.أ
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قامت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بتهنئة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على فوزه بالانتخابات.

وجاء في البرقية التي أرسلتها ميركل:

“سيدي الرئيس، أهنئك على توليك منصب رئيس جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية،  لقد عبر العديد من المواطنين في الجزائر عن رغبتهم في التغيير السياسي والاقتصادي خلال الأشهر الأخيرة”.

و أضافت:”أنتم كرئيس، حددتم لنفسكم مهمة تولي هذه الرغبة في حوار شامل مع الشعب الجزائري وتنفيذ الإصلاحات، وألمانيا تقف بقوة إلى جانب الجزائر في هذا المشروع المهم”.

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