قامت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بتهنئة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على فوزه بالانتخابات.

وجاء في البرقية التي أرسلتها ميركل:

“سيدي الرئيس، أهنئك على توليك منصب رئيس جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، لقد عبر العديد من المواطنين في الجزائر عن رغبتهم في التغيير السياسي والاقتصادي خلال الأشهر الأخيرة”.

و أضافت:”أنتم كرئيس، حددتم لنفسكم مهمة تولي هذه الرغبة في حوار شامل مع الشعب الجزائري وتنفيذ الإصلاحات، وألمانيا تقف بقوة إلى جانب الجزائر في هذا المشروع المهم”.