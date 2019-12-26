أدانت الجزائر بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف يوم الثلاثاء الفارط مفرزة عسكرية شمال بوركينا فاسو مخلفا العديد من القتلى من بينهم مدنيين.

وقال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف في تصريح، "ندين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019، مفرزة عسكرية للجيش البوركينابي وكذا مدنيين بمدينة اربيندا، شمال بوركينا فاسو والذي خلف العديد من القتلى من بينهم مدنيين أغلبهم نساء".

وأضاف بن علي الشريف "وإذ نقدم تعازينا الخالصة لعائلات وأقارب الضحايا، نجدد تضامننا مع بوركينا فاسو شعبا وحكومة".

واسترسل يقول "نبقى على قناعة بقدرة شعب وحكومة بوركينافاسو على إيجاد القوة والعزم اللازمين لمكافحة واستئصال هذه الآفة".