برمجت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أربع مباريات للدور السادس عشر لكأس الجزائر يوم الخميس 2 جانفي والذي سيتواصل إلى غاية 27 جانفي 2020، حسب البرنامج الذي كشفت عنه على موقعها الرسمي.

وتتواصل مباريات هذا الدور يوم السبت 4 جانفي حيث تتصدرها قمة الرائدين، أولمبي المدية (الرابطة الثانية) و شباب بلوزداد (الرابطة الأولى)، بالإضافة إلى مواجهة شباب قسنطينة - شبيبة الساورة من حظيرة النخبة في اليوم الموالي، في انتظار إجراء اللقاءين المتأخرين للدور الثاني و الثلاثين بين جمعية عين مليلة (ر.1) و شبيبة القبائل (ر.1) من جهة, و اتحاد الجزائر (ر.1) و اتحاد خنشلة (هواة) من جهة أخرى و المقررين يوم الأحد 5 جانفي.

برنامج مباريات الدور السادس عشر / الخميس 2 جانفي:

أهلي برج بوعريريج (رابطة 1) - جمعية الخروب (رابطة 2)

جمعية الشلف (ر.1) - اتحاد بومدفع (ما بين الجهات)

مولودية وهران (ر.1) - أمل غريس (ما بين الجهات)

أمل شلغوم العيد (هواة) - وفاق سطيف (ر.1)

السبت 4 جانفي:

أمل بوسعادة (ر.2) - شباب الزاوية (ما بين الجهات)

شباب المشرية (ما بين الجهات) - اتحاد بلعباس (ر.1)

اتحاد عنابة (ر.2) - شباب قرية موسى (هواة)

ترجي قالمة (ما بين الجهات) - مولودية باتنة (هواة)

أمل الاربعاء (ر.2) - نصر حسين داي (ر.1)

أولمبي المدية (ر.2) - شباب بلوزداد (ر.1)

الأحد 5 جانفي:

شباب قسنطينة (ر.1) - شبيبة الساورة (ر.1)

نادي المرسى (جهوي 2) - اتحاد بسكرة (ر.1)

الخميس 23 جانفي:

نادي بارادو (ر.1) - مولودية البيض (ما بين الجهات)

وداد بوفاريك (هواة) - مولودية الجزائر (ر.1)

الاثنين 27 جانفي:

شباب أدرار ضد المتأهل من جمعية عين مليلة (ر.1) - شبيبة القبائل (ر.1)

جمعية وهران (ر.2) ضد المتأهل من اتحاد الجزائر (ر.1) - اتحاد خنشلة (هواة).