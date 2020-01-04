أقر قانون المالية الجديد في تونس تخصيص نسبة تحفيز لأعوان الأمن في تونس المكلفين بتنظيم حركة المرور، الذين سيستفيدون من نسبة 6 بالمائة من قيمة الغرامة، تدفع للعون الذي فرض الغرامة في بعض المخالفات كل ثلاثة أشهر، وهي الوضعية التي تفرض على الجزائريين الالتزام أكثر بقانون المرور في الشقيقة تونس، لاسيما وأنهم يتميزون بقيادة متهورة في السرعة وإهمال حزام الأمن وعدم احترام الأولوية في محاور الدوران التي يستبيحونها في الجزائر على مدار 24 ساعة. فهل تردع هذه الإجراءات تهور السواق العابر للحدود؟