أفاد موقع GFP المتخصص بالشؤون العسكرية، إن البحرية المصرية هي الأولى في حوض المتوسط من حيث عدد القطع البحرية، بأـكثر من 300 قطعة، فيما تأتي الجزائر في المرتبة السابعة بالنسبة لبلدان البحر المتوسط.

ووفقا لبيانات "موقع GFP" فإن تركيا تحتل المرتبة الثانية بـ 194 قطعة، تليها إيطاليا بـ143 قطعة بحرية، ثم المغرب بـ 121 قطعة، وفرنسا 118 قطعة، واليونان بـ 155 قطعة، أما الجزائر فتأتي في المرتبة السابعة بـ 85 قطعة بحرية.

من الجدير بالذكر امتلاك تركيا 12 غواصة، واليونان 11 بينما تمتلك فرنسا 10 غواصات، وإيطاليا 8، والجزائر 6، ومصر 4.