أٌقدم صبيحة اليوم العشرات من المواطنين المتوجهين الى تونس على غلق الطريق الوطني 44 على مقربة من بوابة المعبر الحدودي أم الطبول في ولاية الطارف، احتجاجا على الرسم الضريبي الجديد بقيمة 1000 دينار المطبق على كل شخص يغادر التراب الوطني، وهو الرسم الجديد بقانون المالية 2020 والذي قفز من 500 دينار إلى الضعف 1000 دينار، وقد شل هذا الاحتجاج عمليات العبور الحدودي في معبري الضفتين من والى تونس وسط أجواء جبلية باردة وماطرة، وحسب المترددين دوما على المعابر الحدودية البرية في سفريات الى تونس لأغراض صحية أو مهنية أو علمية أو تجارية فان الرسم الضريبي الجديد يعتبر عبئا ماليا على المواطن الجزائري وخاصة اذا كان مرفقا بأفراد عائلته حيث يتضاعف الرسم حسب عدد أفراد العائلة،.