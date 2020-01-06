غادر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، الجزائر، مساء اليوم الاثنين، في ختام زيارة له استغرقت يوما واحدا.

وكان في توديع السراج بمطار هواري بومدين الدولي، وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم.

وخلال زيارته، حظي السراج باستقبال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لتتوسع المحادثات بعدها إلى وفدي البلدين.

وتندرج زيارة السراج إلى الجزائر، حسب بيان لرئاسة الجمهورية، ضمن "المشاورات الدائمة والمتواصلة مع الإخوة الليبيين لتبادل وجهات النظر حول تفاقم الأوضاع في ليبيا وبحث السبل الكفيلة لتجاوز هذه الظروف العصيبة".