حل وزير الشؤون الخارجية لجمهورية مصر العربية، سامح شكري، اليوم الخميس، بالجزائر في زيارة رسمية.

وكان في استقبال وزير الخارجية المصري لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي، كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات في الخارج رشيد بلادهان.

وخلال هذه الزيارة، سيجري سامح شكري مباحثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم، ستتناول "الأوضاع الإقليمية وخاصة مستجدات الوضع في ليبيا والجهود المبذولة لحلحلة هذه الأزمة"، كما سيتناول اللقاء بين الوزيرين أيضا، العلاقات الثنائية بين الجزائر و مصر و سبل تعزيز التعاون بينهما

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت عن زيارة يقوم بها، اليوم الخميس، الوزير سامح شكري إلى العاصمة الجزائرية، حاملا رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الجزائري عبد المجيد تبون. وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه من المقرر أن يلتقي الوزير شكري، خلال الزيارة، بالرئيس الجزائري حاملاً رسالة من الرئيس السيسي إلى أخيه الرئيس تبـون.

وأشار ت الخارجية المصرية أيضا إلى أنه من المقرر أن يلتقي الوزير شكري بنظيره الجزائري صبري بوقادوم، وسيتم "بحث سبل تعزيز العلاقات في شتى المجالات ودفعها قدما، والتشاور بشأن الملفات التي تهم البلدين الشقيقين، وعلى رأسها الأزمة في ليبيا على ضوء المستجدات المتسارعة هناك".