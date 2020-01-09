رفعت وزارة الدفاع التونسية جهوزية جميع الوحدات العسكرية على الحدود مع ليبيا ووضعتها على أهبة للتدخل الفوري، تحسبا لمواجهة أي تطور لأوضاع الأمنية بالمناطق الحدودية القريية من ليبيا علي خلفية الحرب في طرابلس.

وأعلنت وزارة الدفاع إن التشكيلات العسكرية بالتنسيق مع قوات الأمن الداخلي تواصل انتشارها على امتداد الشريط الحدودي وتواصل القيام بدورها مع الالتزام بأعلى درجات اليقظة والاستعداد لكل طارئ.

وأكدت وزارة الدفاع التونسية تعزيز القوات العسكرية المنتشرة وتدعيم السيطرة وتعزيز المراقبة على طول الشريط الساحلي والمجال الجوي والتركيبة الدفاعية بالمناطق الحدودية الجنوبية الشرقية وكذلك المرتفعات الغربية.

وذكّرت أن جميع الوحدات العسكرية بمختلف تشكيلاتها على أهبة للتدخل الفوري بجميع الوسائل متى استوجب الأمر ذلك، مشيرة إلى حركة العبور بالمعابر الحدودية تسير بنسق عادي دون تسجيل أية عملية من شأنها المساس بالأمن القومي.

وفي سياق تداعيات الأزمة الليبية أبلغ الرئيس قيس سعيد، وزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان الذي يزور تونس ضرورة أن تتوجه الجهود نحو حقن دماء الشعب الليبي والمحافظة على سيادة ليبيا ووحدتها الترابية واحترام الشرعية الدولية وخاصة القرار الأممي في 23 ديسمبر 2015 والمتعلق بحظر توريد وبيع الأسلحة إلى ليبيا، ومساعدة الليبيين علي الانتقال إلى شرعية دائمة تقوم على مشروعية شعبية.

وتمسك قيس سعيد بالمبادرة التي قام بها عند جمعه لعدد من ممثّلي القبائل والجمعيات في ليبيا، مشيرا إلى إمكانية توسيعها إلى عدد آخر لم يحضر في الجلسة الأولى حتى تكون أكثر تمثيلية.