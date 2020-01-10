الجزائر تدين الهجوم الإرهابي ضد الجيش النيجري

العالم
10 يناير 2020 () - واج/س.أ
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أدانت الجزائر "بأشد العبارات" الهجوم الإرهابي الذي استهدف أمس الخميس معسكر للجيش النيجري, معربة عن تضامنها مع الحكومة و الشعب النيجري في "محاربة الإرهاب دون هوادة"، حسب تصريح اليوم الجمعة للناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف.

و صرح الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية "ندين بأشد العبارات الهجوم  الإرهابي الذي استهدف يوم الخميس 9 جانفي معسكر للجيش النيجري بـشينيغودار غرب  البلاد مخلفا العديد من الضحايا من بين الجنود النيجريين". 

و أضاف عبد العزيز بن علي الشريف "و إذ نتقدم بتعازينا الخالصة لعائلات  الضحايا و أقاربهم، فإننا نعرب عن تضامننا مع حكومة و شعب النيجر الشقيق و  نؤكد لهم دعمنا في المحاربة التي يخوضونها دون هوادة ضد الإرهاب".

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