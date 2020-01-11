تأخر زطشي فاختار المغرب

سوق الكلام
11 يناير 2020 () - الخبر
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 اختار حارس نادي ميتز الفرنسي، ياسين تباع، البالغ من العمر 20 عاما، اللعب مع المنتخب المغربي بدل ”الخضر”. وقال الحارس الشاب، المولود من أب جزائري وأم مغربية: ”قررت اللعب مع المغرب، بعدما تواصل معي مسؤول في الجامعة المغربية لكرة القدم”. وتابع: ”مسؤولو الجامعة تحدثوا معي في أمر اللعب مع أسود الأطلس منذ مدة، ولم يسبق لي أن قابلت أي مسؤول من الاتحاد الجزائري”. وأضاف المتحدث:”أحترم الجزائر لأن والدي جزائري، لكنني قررت اللعب مع المغرب.. أظن أن الأمر عادي، فإسماعيل بن ناصر والده مغربي وأمه جزائرية واختار المنتخب الجزائري.. يجب أن نحترم اختيارات اللاعبين”.

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