اختار حارس نادي ميتز الفرنسي، ياسين تباع، البالغ من العمر 20 عاما، اللعب مع المنتخب المغربي بدل ”الخضر”. وقال الحارس الشاب، المولود من أب جزائري وأم مغربية: ”قررت اللعب مع المغرب، بعدما تواصل معي مسؤول في الجامعة المغربية لكرة القدم”. وتابع: ”مسؤولو الجامعة تحدثوا معي في أمر اللعب مع أسود الأطلس منذ مدة، ولم يسبق لي أن قابلت أي مسؤول من الاتحاد الجزائري”. وأضاف المتحدث:”أحترم الجزائر لأن والدي جزائري، لكنني قررت اللعب مع المغرب.. أظن أن الأمر عادي، فإسماعيل بن ناصر والده مغربي وأمه جزائرية واختار المنتخب الجزائري.. يجب أن نحترم اختيارات اللاعبين”.