صنّفت مؤسسة ”بايك بايكر” البريطانية، المتخصّصة في ترويج السفر وتنظيم سفريات المغامرة، الجزائر من بين أهم الوجهات للسفر في العالم خلال العقد القادم، من قبل فريق من خبراء السياحة، داعية محبي هذا النوع من السياحة إلى شدّ رحالهم إلى الجزائر هذا العام 2020. وتحدثت المؤسسة عن مناطق الجذب السياحي في الجزائر، بفضل غناها من التاريخ الروماني والعثماني والعربي والبيزنطي، كـ”مدينة تلمسان وغيرها من المدن الجزائرية العريقة التي تعتبر مزيجا مذهلا من الثقافات البربرية والعربية والأندلسية، وتيمڤاد وجميلة، وكلاهما من الآثار المعترف بها من قبل اليونسكو، ومدينة تيبازة الساحلية التي قال عنها الكاتب الفرنسي ألبير كامو إنّها ”مأهولة بالآلهة”.