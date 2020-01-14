أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر "سيال"، اليوم الثلاثاء، عن انقطاع الماء الشروب، غدا الأربعاء، عبر خمس بلديات بالعاصمة.

وجاء في بيان لشركة سيال نشرته على موقعها في "الفايسبوك"، أنّ سبب الانقطاع، الذي سيكون في الساعة السادسة صباحا إلى السادسة مساء، يعود إلى أشغال الصيانة بمنطقة بحي "تليملي". وأضاف ذات المصدر، أن انقطاع الماء الشروب سيمس منطقة وادي قريش، وبالضبط أحياء جنان حسان، حي 64 مسكنا، مناخ فرنسا، شارع فونتان فراش. بالإضافة إلى شارع ديار الكهف، وطارق ابن زياد، وسكوطو، وفري فالون.

كما ستعرف بعض أحياء باب الوادي أيضا انقطاعا للماء، وبالخصوص العقيد لطفي، رابح بيساس، عبد القادر عبدون وسعيد تواتي. أما ببلدية القصبة، فأشار البيان إلى أن الأحياء المعنية، هي محمد طالب، مستشفى عيسات إيدير وشارع الدكتور بن تامي.

وببلدية الجزائر الوسطى، فإن انقطاع الماء سيكون بالإخوة بليلي، عبد العزيز مزاوي، الإخوة بن ناصر، اسفنجة، عين زبوجة، فرانس فانون، وطريق العجائب السبعة، علاوة على يحيى فراجي، بويان، 118 كريم بلقاسم، فندق الأوراسي، سيدي إبراهيم، أكنوش.

أضاف البيان أن انقطاع الماء سيمس كذلك بلدية بولوغين وبالخصوص شارع مهدي بن تومرت، أرزقي يوسف، محمد بيهي، أكلي رحيم، الإخوان صافا، وطريق دزاي.

وختم البيان بالقول إن عودة المياه إلى الحنفيات ستكون تدريجيا بعد الانتهاء من الأشغال، كما ستزود مؤسسة "سيال" المؤسسات والهيئات العمومية بالماء الشروب بواسطة الصهاريج، كما قدمت اعتذاراتها للزبائن بسبب هذا الانقطاع النتاج عن أشغال الصيانة، وتضع تحت تصرفهم مركز الاتصال رقم 1594 والذي يعمل 7/7 و 24/24 .

وحسب ذات البيان، فإن عودة المياه ستكون تدريجيا بعد الانتهاء من الأشغال.