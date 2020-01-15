عيّنت شركة سوناطراك اليوم الأربعاء عبد الناصر ألماس رئيسا جديدا لمجلس إدارة مولودية الجزائري خلفا للمستقيل عاشور بتروني، حسب بيان صادر عن النادي العاصمي.

ويعتبر الرئيس الجديد للمولودية إطارا ساميا في شركة سوناطراك وخبيرا قانونيا حيث يشغل منصب الأمين العام في المجمع الرياضي البترولي.

وقرر المساهمون في النادي العاصمي أيضا إقالة المدير العام الرياضي للنادي، فؤاد صخري. من جهته قرر عاشور بتروني رئيس مجلس الإدارة السابق، الانسحاب بسبب تأزم الوضع داخل بيت "العميد".

ونظم أنصار مولودية الجزائر أول أمس الإثنين وقفة احتجاجية بالجزائر العاصمة، للتعبير عن غضبهم وانزعاجهم من الوضعية التي يعيشها ناديهم المفضل من ناحية التسيير، وذلك أمام مقر شركة سوناطراك، المالكة لأكبر حصة من أسهم النادي العاصمي. وعبر الأنصار عن غضبهم واستيائهم، سيما بسبب الصراع الذي كان قائما بين المدير الرياضي، فؤاد صخري، ورئيس مجلس الإدارة، عاشور بتروني.