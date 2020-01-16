أصدر موقع "نامبيو" مؤشر كلفة العيش لعام 2020 والذي شمل من المنطقة المغاربية كل من تونس والجزائر والمغرب.

ويعتمد المؤشر في تصنيفه على مجموعة من المعايير لتحديد كلفة العيش، من بينها كلفة الأكل في المطاعم والتنقل وأسعار المواد الاستهلاكية.

ويقوم المؤشر بتحديد كلفة العيش في عواصم البلدان المشمولة بالتصنيف ومدنها الكبرى، اعتمادا على المعايير نفسها، كما يعتمد التنقيط الممنوح لها في هذا الإطار، على كلفة العيش في مدينة نيويورك التي تُتخذ كمرجع.

وحلت الجزائر في المرتبة الثانية على مستوى المنطقة المغاربية، والرتبة 119 على الصعيد العالمي، وذلك بحصولها على تنقيط 30.10.

وبالنظر إلى كلفة العيش في العاصمة الجزائر، يشير المصدر نفسه إلى أن أسرة مكونة من أربعة أشخاص تحتاج إلى مبلغ 171 ألفا و995 دينارا (حوالي 1300 دولار أمريكي) شهريا، دون احتساب كلفة الإيجار، بينما يحتاج فرد واحد لـ47 ألفا و832 دينارا شهريا.

على الصعيد العالمي، حلت سويسرا في الرتبة الأولى ضمن المؤشر، باعتبارها الدولة الأكثر تكلفة بتنقيط 122.20، كما أن كبرى مدنها، زيوريخ، حلت في الرتبة الأولى من بين مدن العالم وذلك بتنقيط 128.29.

أما أقل البلدان تكلفة وفقا للمؤشر، فهي باكستان التي تذيلت الترتيب بتنقيط 21.98 من أصل 100 نقطة.