فاز المنتخب الجزائري لكرة اليد، اليوم الخميس بقاعة الحمامات (تونس)، على نظيره الزامبي بنتيجة 34-09 (الشوط الأول : 17- 04)، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لكأس أمم إفريقيا 2020.



وفي المقابلة الأخرى لحساب نفس المجموعة، فاز المنتخب المغربي على نظيره الكونغولي بنتيجة 34-25 (الشوط الأول: 20-15).



ولحساب الجولة الثانية المقررة ليوم غد الجمعة، سيواجه المنتخب الوطني نظيره الكونغولي على الساعة 00: 16، فيما يقابل فريق زامبيا، السباعي المغربي على الساعة 00: 12.