أفادت المؤسسة العمومية للتغذية وتربية الدواجن بالجزائر أنه رفضت جميع العروض ولم تقم بأي عمليات شراء في مناقصة لشراء 15 ألف طن من علف الشعير الحيواني التي أُغلقت أمس الأربعاء، حسبما كشفه تجار أوربيون لوكالة "رويترز".

ولم يعلن عن أية عروض لشراء شحنة إجمالية حجمها 15 ألف طن من الذرة و20 ألف طن من علف الصويا التي طلبتها الجزائر أيضا.

وتردد أن أقل عرض قدم لعلف الشعير كان 219.90 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن من منشأ أوكراني يليه بفارق طفيف عرض قيمته 219.95 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن من منشأ فرنسي.

وطُرح شعير من منشأ في الاتحاد الأوروبي والبحر الأسود بقيمة 222.47 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن. ويشمل هذا العرض شعيرا من منشأ بريطاني بقيمة 227.70 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن.

ويُعتقد أن المؤسسة العمومية رفضت أيضا جميع العروض التي كانت في نطاق بين 187.75 دولار و195 دولارا للطن شاملا الشحن في أحدث مناقصة معلنة لها لشراء علف الشعير في الثاني من أكتوبر.