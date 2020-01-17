حدد موقع ”سبيد تست” الترتيب العالمي للدول من حيث سرعة خدمة الأنترنت الأرضي فائق السرعة ”أ.دي.أس.أل” لديها، خلال شهر ديسمبر من سنة 2019. وذكر الموقع أن الإمارات تصدرت قائمة الدول العربية بنحو 90.57 ميغابايت لتحتل بذلك المركز 30 عالميا بين 177 دولة. وجاءت قطر في المركز الـ40 بنحو 73.94 ميغا، تلتها الكويت في المركز 44 مسجلة 65.92 ميغا، وحلت السعودية في المركز 53 بسرعة 52.93 ميغا. وحصدت الأردن المركز 55 بنحو 50.43 ميغا، ثم عمان في المركز 66 بنحو 42.22 ميغا، أعقبها البحرين في المركز 95 بنحو 26.98 ميغا، تلته مصر في المركز 97 بسرعة 26.52 ميغا. واحتل العراق المركز 107 بنحو 23.13 ميغا، تلاه المغرب في المركز 122 مسجلا 18.52 ميغا، ثم موريتانيا في المركز 123 بنحو 18.41 ميغا، وحصدت فلسطين المركز 127 بنحو 16.38 ميغا، أعقبتها ليبيا في المركز 148 بسرعة 12.07 ميغا. واقتنصت تونس المركز 158 بنحو 9.12 ميغا، ثم لبنان في المركز 161 بنحو 8.10 ميغا، تلته سوريا في المركز 165 بنحو 7.31 ميغا، وجاءت كل من اليمن والجزائر في المركزين 173 و174 بسرعات 4.39 و3.92 ميغا على التوالي.