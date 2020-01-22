انهزم المنتخب الوطني لكرة اليد، اليوم الأربعاء، أمام نظيره التونسي بنتيجة 26-22 في إطار الدور الثاني من بطولة كأس أمم إفريقيا الجارية في تونس.

وقدم زملاء مسعود بركوس شوطا أولا ممتازا، انتهى بفارق هدف واحد للتوانسة 12-11، غير أن خبرة أصحاب الأرض صنعت الفارق في الشوط الثاني.

بهذا الفوز، يتصدر المنتخب التونسي حامل اللقب ومنظم الدورة للمجموعة الرئيسية الثانية بمجموع 6 نقاط، متقدما على التوالي الجزائر (4 نقاط) والمغرب (2 ن) والرأس الأخضر (0 ن).

وسيواجه المنتخب الوطني في الدور النصف نهائي من المسابقة المنتخب المصري هذا الجمعة، فيما يلتقي المنتخب التونسي نظيره الأنغولي.