أعلنت لجنة الصحة الوطنية اليوم الجمعة إن الصين أكدت ارتفاع عدد حالات الإصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا إلى 830 حالة حتى 23 يناير في حين ارتفع عدد الوفيات نتيجة الفيروس إلى 25.

وظهر الفيروس في مدينة ووهان بإقليم هوبي في وسط الصين في نهاية العام الماضي وانتشر في مدن أخرى منها بكين وشنغهاي ومكاو كما انتشر في الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان. وخصصت وزارة المالية الصينية إجمالي مليار يوان (نحو 145 مليون دولار أمريكي) لدعم مقاطعة هوبي في معركتها ضد فيروس "كورونا" الجديد وفق ما ذكرت وكالة الإنباء الصينية "شينخوا" أمس الخميس . ويعد هذا التحرك هو الأحدث من قبل الصين للسيطرة على تفشي فيروس كورونا الجديد.

من جهتها، قالت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس إن من السابق لأوانه "إلى حد ما" إعلان فيروس كورونا الجديد حالة طوارئ عالمية في الوقت الذي منعت فيه الصين الملايين من السفر في ظل التفشي الذي أسفر عن وفاة 25 شخصا وأصاب 830 آخرين.

ويخشى المسؤولون بقطاع الصحة من تسارع انتقال العدوى في الوقت الذي يسافر فيه مئات الملايين من الصينيين في الداخل والخارج أثناء عطلة رأس السنة القمرية التي تبدأ يوم السبت وتمتد أسبوعا. وقال رئيس لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية ديديه حسين في جنيف "من السابق لأوانه إلى حد ما اعتبار هذا (المرض) حالة طوارئ صحية عامة تدعو للقلق الدولي".

وأعلن المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم أن لجنة الطوارئ في المنظمة والمؤلفة من 16 خبيرا مستقلا كانت منقسمة فيما توصلت إليه. وأضاف أدهانوم في مؤتمر صحفي في مقر المنظمة في جنيف "دون أدنى شك، هناك حالة طوارئ في الصين... لكن الأمر لم يشكل بعد حالة طوارئ صحية عالمية. قد يصبح كذلك". وذكر أن الصين اتخذت إجراءات تعتقد المنظمة أنها مناسبة.

وأردف قائلا "نأمل أن تكون فعالة وقصيرة المدة.. المنظمة لا توصي بفرض أي قيود على الحدود أو على السفر والتجارة في الوقت الراهن".