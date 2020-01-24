أقصي المنتخب الوطني لكرة اليد، اليوم الجمعة، من بطولة إفريقيا المقامة في تونس بعد هزيمته في الدور النصف نهائي أمام نظيره المصري بنتيجة 30-27.

وصمد زملاء فركوس خلال مجريات الشوط الأول، حيث نجحوا في إبقاء الفارق متقارب إلى أن انتهى بفارق هدف واحد 15-14.

في الشوط الثاني، انهار الجزائريون بعد ارتكابهم لعدة أخطاء استغلها "الفراعنة"، ما جعل الفارق يتعمق إلى 7 أهداف في بعض فترات اللقاء، إلا أن استفاقة "الخضر" كانت متأخرة ولم تكن كافية لقلب موازين القوى، لتنتهي المواجهة بنتيجة 30-27.

وتبقى للمنتخب الوطني مقابلة واحدة لتحديد صاحب المركز الثالث خلال هذه الدورة، ستجمعه ضد الخاسر من اللقاء النصف نهائي الثاني الذي يجمع تونس بأنغولا.