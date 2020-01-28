صادق المكتب التنفيذي لمؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية المجتمع في دورته الـ12، الخميس الماضي 23 جانفي في أنغولا، بالإجماع على اقتراح الجزائر الذي قدمه رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، الرامي إلى تعديل النظام الأساسي لمؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية. ويهدف التعديل إلى إنشاء لجنة استشارية دائمة كجهاز من أجهزة المؤتمر، تكلف بإبداء آراء استشارية حول مسائل دستورية و/أو تشريعية، بناء على طلب الدول الإفريقية وهيئاتها للرقابة الدستورية.