يقوم الرئيس التونسي قيس سعيد بزيارة إلى الجزائر، يوم الأحد المقبل، يلتقي خلالها الرئيس عبد المجيد تبون لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وملف الأزمة الليبية التي تهم الجزائر وتونس بشكل خاص.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز أواصر العلاقات السياسية بين البلدين وإمكانية تطويرها في مجالات عدة خاصة التجارة والصناعة والمبادلات في مجال الإنتاج الزارعي، ويرافق الرئيس التونسي وفد وزاري هام.

ولم تعلن الرئاسة الجزائرية أو التونسية بعد عن تفاصيل الزيارة، وكان الرئيس التونسي قد أعلن في 13 أكتوبر الماضي عشية فوزه بالانتخابات الرئاسية أن الجزائر ستكون أول بلد يزوره بعد تسلمه السلطة.