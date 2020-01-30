أكدت الرئاسة التونسي اليوم الخميس ما أوردت" الخبر" أمس الأربعاء، أن الرئيس التونسي قيس سعيّد سيقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر يوم الأحد 2 فيفري 2020.

وأوضحت الرئاسة التونسية في بيان لها أن الزيارة تأتي بدعوة من الرئيس عبد المجيد تبون، وأضاف البيان الذي نشر على الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على "الفايسبوك" أن " هذه الزيارة تندرج في إطار العلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين البلدين، ما من شأنه أن يساهم في تعزيز التعاون بين الدولتين في عديد المجالات الحيوية كالطاقة والتجارة والاستثمار والنقل والسياحة".