الرئيس التونسي في زيارة إلى الجزائر
أخبار الوطن
30 يناير 2020 () - إ.ش
أكدت الرئاسة التونسي اليوم الخميس ما أوردت" الخبر" أمس الأربعاء، أن الرئيس التونسي قيس سعيّد سيقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر يوم الأحد 2 فيفري 2020.
وأوضحت الرئاسة التونسية في بيان لها أن الزيارة تأتي بدعوة من الرئيس عبد المجيد تبون، وأضاف البيان الذي نشر على الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على "الفايسبوك" أن " هذه الزيارة تندرج في إطار العلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين البلدين، ما من شأنه أن يساهم في تعزيز التعاون بين الدولتين في عديد المجالات الحيوية كالطاقة والتجارة والاستثمار والنقل والسياحة".