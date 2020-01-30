الرئيس التونسي في زيارة إلى الجزائر

أخبار الوطن
30 يناير 2020 () - إ.ش
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أكدت الرئاسة التونسي  اليوم الخميس ما أوردت" الخبر" أمس الأربعاء، أن الرئيس التونسي قيس سعيّد سيقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر يوم الأحد 2 فيفري 2020.

وأوضحت الرئاسة التونسية في بيان لها أن الزيارة تأتي بدعوة من الرئيس عبد المجيد تبون، وأضاف البيان الذي نشر على الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على "الفايسبوك" أن  " هذه الزيارة تندرج في إطار العلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين البلدين، ما من شأنه أن يساهم في تعزيز التعاون بين الدولتين في عديد المجالات الحيوية كالطاقة والتجارة والاستثمار والنقل والسياحة".

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