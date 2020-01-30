ذكرت مواقع صهيونية عن "إنتيليجنس أونلاين" الفرنسي، أن الجيش المغربي تسلم مؤخرا ثلاث طائرات استطلاع من طراز "هيرون" المسيّرة التي يصنعها الكيان المحتل.

وكشف الموقع المتخصص في الشؤون الأمنية أن قيمة الصفقة بلغت 48 مليون دولار، مضيفا أن هذه الطائرات "ستستخدم لتعقب عناصر الجماعات المتطرفة في المناطق الصحراوية، والمتمردين في الصحراء الغربية" حسب ما ورد في الموقع.

وأشارت هيئة البث الصهيونية "مكان" إلى أن هناك تعاونا استخباريا وطيدا بين المغرب الاحتلال منذ عقود.