تولت الجزائر رسميا مهامها كمنسق المجموعة الافريقية حول القضايا الانسانية لسنة 2020 و هذا خلال الاجتماع الاول للسفراء المنسقين لهذه المجموعة يوم الاربعاء الفارط بجنيف (سويسرا).



و بهذه المناسبة, قدم الممثل الدائم للجزائر لدى مكتب الامم المتحدة بجنيف و لدى المنظمات الدولية الاخرى بسويسرا, رشيد بلباقي المحاور الاساسية لهذا التنسيق الذي يخص نشاطات جميع وكالات الامم المتحدة المتواجدة بجنيف التي تهتم بالمجال الانساني.



و في هذا الصدد, أشار بلباقي الى ان "الجزائر لن تدخر اي جهد من اجل تأدية مهمتها على اكمل وجه و اعلاء صوت المجموعة الافريقية".



كما انتهز بلباقي هذه السانحة لدعوة جميع الدول الاعضاء الى "الاستمرار في دعم روح الوحدة و التضامن للمجموعة و تشجيع المواقف المشتركة حول المسائل التي تشكل اهتماما بالنسبة للدول الافريقية".