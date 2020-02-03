تراجع احتياطي الجزائر من العملة الصعبة الى 62 مليار دولار حاليا، حسب ما أعلنه اليوم الاثنين لوكالة الأنباء الجزائرية، محافظ بنك الجزائر أيمن بن عبد الرحمان، مطمئنا أن هذا المستوى من الاحتياطي "جيد".

و صرح محافظ بنك الجزائر، عقب اجتماع تشاوري مع رؤساء البنوك التي تنشط في الساحة المالية قائلا: "لدينا 62 مليار دولار من احتياطات الصرف و هو مستوى جيد".

و مع نهاية أبريل 2019، بلغ احتياطي الجزائر من العملة الصعبة 6، 72 مليار دولار مقابل 88،79 مليار نهاية 2018 و 33،97 مليار دولار نهاية 2017.

و توقع قانون المالية لسنة 2019 انخفاض احتياطي الصرف الى 62 مليار دولار نهاية العام المنصرم بينما يتوقع قانون المالية ل2020 تقلص هذا الاحتياطي إلى 6،51 مليار دولار مع نهاية العام الجاري.