وقع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا جديدا يتضمن إجراءات عفو لفائدة مجموعة ثانية من المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا وعددهم 6294 مسجونا، والذين تساوي أو تقل عقوباتهم عن 18 شهرا، حسب ما أفاد به التلفزيون الجزائري اليوم.

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية صدر اليوم الخميس، أن مجموع المحبوسين الذين استفادوا من إجراءات العفو بمقتضى المرسومين الرئاسيين الحالي والسابق الصادر في أول فيفري الجاري بلغ 9765 شخصا.

وأضاف البيان أن المرسومين الرئاسيين يستثنيان الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا ارتكاب جرائم الإرهاب والخيانة والتجسس والتقتيل والمتاجرة بالمخدرات والهروب وقتل الأصول والتسميم وجنح وجنايات الفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب وجرائم التبديد العمدي واختلاس الأموال العامة وعموما كل جرائم الفساد المنصوص عليها في القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وتبييض الأموال وتزوير النقود والتهريب والمخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال.