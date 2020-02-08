أعلن نادي الفجيرة الإماراتي على حسابه للتواصل الاجتماعي، "تويتر"، وضع حد لارتباطه مع المدرب الجزائري مجيد يوقرة، بعد النتائج السلبية المسجلة في البطولة.

وجاء قرار الانفصال عن التقني الجزائري بعد التعادل المسجل أمام صاحب المرتبة الأخيرة خورفكان (2-2) لحساب الجولة الـ 16 للبطولة الإماراتية لكرة القدم.

بعد هذا التعادل، يحتل نادي الفجيرة المركز 13 وما قبل الأخير للبطولة الإماراتية بتسجيله لـ3 انتصارات و3 تعادلات و10 هزائم وهي حصيلة عجلت برحيله بقرار من إدارة النادي.

وشكرت الإدارة بوقرة على العمل المنجز منذ توليه العارضة الفنية في شهر جوان الماضي، متمنية له التوفيق في بقية مشواره التدريبي.

وكان المدافع الأوسط السابق لنادي غلاسغو الأسكتلندي وشيفيلد وينيزداي الإنجليزي البالغ من العمر 36 سنة، قد تحول لعالم التدريب عام 2017 ضمن الطاقم الفني للمنتخب الجزائري خلال منافسة كأس إفريقيا-2017 بالغابون.

وخاض ابن مدينة لونقفيك (فرنسا) بعد ذلك مهمة التدريب ضمن ناديه السابق الدحيل لصنف دون 23 عاما، حيث توج معه بلقبين.

ويعتبر نادي الفجيرة أول تجرية لبوقرة كمدرب رئيسي لصنف الأكابر.