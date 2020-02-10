عاد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بعد ظهر اليوم الإثنين إلى الجزائر قادما من أديس ابابا (إثيوبيا) بعد مشاركته في أشغال الدورة العادية الثالثة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي حول موضوع "إسكات البنادق بإفريقيا : إيجاد ظروف مواتية لتنمية إفريقيا".

وفي كلمة له في افتتاح أشغال هذه القمة، التي استغرقت يومين، أكد رئيس الجمهورية بان "الجزائر الجديدة الجاري تشييدها ستظل وفية لمبادئها والتزاماتها وستضطلع من الآن فصاعدا بدورها كاملا في إفريقيا وفي العالم".

وبخصوص إفريقيا، ذكر رئيس الجمهورية بمقاربة الجزائر والتزامها بدعم المبادرات الرامية إلى فض النزاعات، مضيفا أن الجزائر "ستساهم دوما وبلا هوادة في تعزيز الجهود الهادفة إلى تحقيق السلم والأمن في إفريقيا".

كما أعلن الرئيس تبون عن قراره بإنشاء وكالة جزائرية للتعاون الدولي لأجل التضامن والتنمية، ذات بعد إفريقي بغية بث ديناميكية جديدة في التعاون الدولي للجزائر، لاسيما تجاه البلدان الشقيقة في إفريقيا والساحل.

من جهة أخرى، كان رئيس الجمهورية قد أجرى، على هامش أشغال قمة الاتحاد الإفريقي، محادثات مع العديد من نظرائه الأفارقة ومسؤولين دوليين رفيعي المستوى.