صرح الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الثلاثاء، خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام نواب البرلمان، أن الجزائر تعيش وضع اقتصادي صعب.

وقال جراد أن "واجبي وحساسية الظرف يحتم علينا اطلاعكم على حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي".

وأضاف أن الوضع المالي هش ومرتبط بالسوق العالمي للنفط، مشيرا أن الدين العمومي الداخلي بلغ 45٪.

كما دعا جراد إلى عدم اليأس، لأن جيل اليوم قادر على تجاوز الأزمة.

وفي عرضه لمخطط عمل الحكومة، قال الوزير الأول، أنه سيتم إخراج البلاد من المرحلة السياسية والاقتصادية الصعبة نحو مرحلة جديدة.