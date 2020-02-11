أعلنت اتصالات الجزائر، اليوم الثلاثاء، عن وضع خدمة تبليغات الفواتير الهاتفية عبر الفاتورة الإلكترونية.

وأوضحت الشركة عبر منشور على صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أن "اتصالات الجزائر وضعت تحت تصرف الزبائن خدمة تبليغات لتلقي الفواتير الهاتفية عبر الفاتورة الإلكترونية".

وأضاف ذات المصدر، أنه و"للاستفادة من هذه الخدمة يجب التسجيل مجانا في خدمة الفاتورة الإلكترونية لاتصالات الجزائر على بريدكم الإلكتروني، بالدخول لفضاء الزبون عبر الرابط التالي: https://ecare.algerietelecom.dz

وأشارت ذات الشركة، أن طريقة التسجيل في الخدمة تتم عن طريق الفيديو التوضيحي التالي: https://youtu.be/byTfFhXaubI