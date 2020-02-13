نفى مجمع "النهار"، اليوم الخميس، توجيه أي تهمة للمدير العام للمجمع أنيس رحماني، كما لم يمثل أمام القضاء لحد الآن.

وأوضح بيان أصدره المجمع أن "عملية توقيف أنيس رحماني، تمت أمس الأربعاء، على الرابعة والنصف زوالا، من طرف أشخاص بالزي المدني اقتادوا المدير العام لمقر الدرك بباب جديد، علما أنه لم يتلق أي استدعاء من قبل".

وأكد ذات المصدر أن "رحماني لم توجه له أي تهمة بعد، كما لم يمثل لغاية اللحظة أمام أي جهة قضائية".

وانتقد بيان "النهار" المؤسسات الإعلامية التي قامت بنسب تهم مغلوطة لمدير المجمع دون وجه حق، وختم بيان المجمع أنه "سيبلغ الرأي العام بأي مستجدات في القضية ببيانات أو ندوات صحفية".