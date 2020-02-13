كشف وزير الطاقة، محمد عرقاب، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، عن توقيع مذكرة تفاهم بين مجمع سونلغاز ومبادرة "ديزرتيك" الصناعية لطاقة الصحراء في أفريل القادم.

وأوضح الوزير في رده على سؤال لوكالة الأنباء الجزائرية، بخصوص التعاون مع مبادرة "ديزرتيك" في مجال الطاقات المتجددة، على هامش مؤتمر الاتحادية الجزائرية لعمال الصناعات الكهربائية والغازية أنه "سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين المجمع العمومي سونلغاز ومجموعة "ديزرتيك" الصناعية لطاقة الصحراء (المتعلقة بمجال الطاقات المتجددة) في شهر أفريل المقبل وهي تشمل المجال التقني والتكويني".

تجدر الإشارة، إلى أن التعاون بين مجمع سونلغاز والمجموعة الألمانية "ديزرتيك" يأتي في وقت أكدت فيه الحكومة في مخطط عملها لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون على إعطاء الأولوية للطاقات المتجددة من خلال تسطير برنامج لإنتاج 15 ألف ميغاواط من الكهرباء آفاق 2030.

وكان الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز شاهر بولخراص قد أكد في تصريح سابق أن هناك إرادة في الانضمام مجددا إلى المبادرة ديزرتيك الصناعية لطاقة الصحراء (Dii Desert Energy) المتعلقة بتطوير الطاقات المتجددة.

وكان قد أوضح بهذا الشأن أنه تم تكليف سونلغاز بإنجاز برامج لتطوير الطاقات المتجددة بالنظر إلى أهمية مورد الطاقة الشمسية الذي تتوفر عليه الجزائر وكذا بالنظر إلى شساعة مساحتها.

واعتبر أن التعاون مع "ديزرتيك" الصناعية لطاقة الصحراء يكتسي أهمية كبيرة بالنظر إلى الأهداف الطموحة والواعدة التي سطرتها الجزائر في مجال الطاقات المتجددة .

يذكر، أن وفدا عن قطاع الطاقة يتكون من مسؤولين في لجنة ضبط الكهرباء والغاز وسونلغاز ومحافظة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية شارك مؤخرا في المنتدى الـ 10 العربي الألماني للطاقة ببرلين (ألمانيا).

وقد تم تنظيم هذا المنتدى بالموازاة مع القمة الـ 10 حول الريادة الطاقوية من تنظيم مبادرة ديزرتيك الصناعية لطاقة الصحراء تحت شعار "الانتقال الطاقوي في العالم العربي".

وكانت وزارة الطاقة قد أكدت بأن الجزائر أبدت اهتمامها بالتعاون مع المجمع الألماني ديزرتاك (Desertec) من أجل تعزيز قدرات إنتاج الطاقة من أصل متجدد وإدماجها بشكل أفضل في النظام الكهربائي الجزائري.