عرفت مباريات كأس الجمهورية التي أجريت اليوم الخميس، خروج ثلاثة اختصاصيين في المنافسة من السباق نحو التتويج.

في مقابلتين متأخرتين عن الدور 16 عشر، نجحت جمعية وهران (الرابطة الثانية) في إقصاء صاحب 8 كؤوس للجمهورية اتحاد الجزائر بنتيجة هدف لصفر، فيما لم يجد نادي بارادو عناء في تجاوز النادي الناشط في بطولة مابين الجهات مولودية البيض بخماسية نظيفة على ملعب عمر حمادي بالعاصمة.

أما في مقابلات الدور الثمن نهائي، واصل نادي وداد بوفاريك مفاجآته، حيث أطاح بمولودية وهران بنتيجة 2-0 بعدما كان قد أقصى المولودية العاصمية في الدور الماضي، كما حسم كل من أمل بوسعادة وأهلي برج بوعريريج التأهل للدور المقبل بعد تجاوز أمل الأربعاء وجمعية عين مليلة على التوالي.

المفاجأة الأخرى كانت إقصاء حامل اللقب شباب بلوزداد بعدما عاد خائبا من تنقله إلى بسكرة لمواجهة الاتحاد المحلي الذي حسم اللقاء بهدف وحيد.

في مقابلة أخرى، سيواصل اتحاد بلعباس مشواره في منافسة الكأس بعد فوزه على اتحاد عنابة بهدف لصفر.

النتائج:

الدور ثمن النهائي:

وداد بوفاريك - مولودية وهران 2 - 0

اتحاد بلعباس - اتحاد عنابة 1 - 0

أمل بوسعادة - أمل الأربعاء 1 - 0

اتحاد بسكرة - شباب بلوزداد 1 - 0

جمعية أمل عين مليلة - أهلي برج بوعريريج 1 - 3

سطيف: وفاق سطيف - شباب قسنطينة (45: 18)

المباريات المتأخرة للدور السادس عشر:

وهران: جمعية وهران - اتحاد الجزائر 1 - 0

الجزائر: نادي بارادو - مولودية البيض 5 - 0