تعتزم شركة طيران الطاسيلي توسيع شبكتها الخاصة بالنقل الوطني المنتظم، من خلال إطلاق ثلاثة خطوط جديدة تربط الجزائر العاصمة بكل من مشرية وغرداية ومعسكر بداية من مارس القادم. حسب بيان نشر، أمس الأحد. وحسب بيان للشركة، فإن تدعيم هذه الخطوط قد حدد ليوم 4 و5 و26 مارس القادم، حيث ستحط طائراتها في مطار مشرية بمعدل ثلاث رحلات أسبوعية وبرحلتين أسبوعيتين بكل من مطار معسكر وغرداية. أما مدينة الوادي التي تستفيد من رحلة واحدة أسبوعيا، ستتعزز برحلتين أسبوعيتين ابتداء من 3 مارس. وحددت الشركة تعريفة “ترويجية” لإطلاق مجموع هذه الوجهات بنسبة أقل عن 30 بالمائة، سواء بالنسبة لرحلة ذهاب فقط أو ذهاب-إياب، خلال الـ 30 يوما التي تلي تاريخ إطلاق كل خط مع فترة سفر صالحة لمدة 6 أشهر.