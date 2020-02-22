* ساحة اودان موريس.

* مسيرة حاشدة تحاصر دار الثقافة في تبسة لمنع إقامة حفلا من طرف مسؤولي الولاية بمناسبة مرور سنة على الحراك.. بهتافات: "مجيناش باش نحتفلوا جينا باش ترحلوا".

* مسيرة من ساحة أول ماي نحو البريد المركزي مرورا بشارع حسيبة بن بوعلي.

* مسيرة بابالواد وساحة الشهداء بولوغين القصبة تمر من شارع العربي بن مهدي بعد منع المتظاهرين من السير عبر زيغوت يوسف.. المسيرة تتجه إلى البريد المركزي.

الصورة: مصطفى بسطامي/ اسلام.ب

* البجاويون يحيون ذكرى الحراك.

الصورة: بجاية عين المراقب

* ساحة البريد المركزي قبل قليل.

* ساحة "بور سعيد "السكوار".

* انطلاق المسيرة من ساحة الشهداء إلى البريد المركزي وسط تواجد أمني كثيف.

* الطالبة "نور الهدى" في العاصمة لحضور ذكرى الـ 22 فيفري لانطلاق الحراك الشعبي.

الصورة: مصطفى بسطامي

* توافد المواطنين إلى ساحة الشهداء تحسبا لانطلاق مسيرة الذكرى الأولى باتجاه ساحة البريد المركزي.

الصورة: اسلام.ب

* انطلاق المسيرة بشارع ديدوش مراد.

الصورة: مصطفى.ب

تمر اليوم سنة كاملة على انطلاق الحراك الشعبي المطالب بتغيير النظام البوتفليقي ورحيل جميع رموزه، وإطلاق سراح كل مساجين الرأي والسياسيين الذين اعتقلوا خلال المسيرات الشعبية في مختلف المدن الجزائرية. فالجزائريون لم يتوقفوا عن التظاهر في الشوارع طوال 53 جمعة و52 ثلاثاء ميزتها السلمية رغم تضييقات مصالح الأمن وغلق مداخل العاصمة أمامهم لمنعهم من المشاركة في المسيرات. وستكون الذكرى الأولى للانتفاضة الشعبية، المصادفة لليوم السبت، مناسبة لتجديد العهد مع الحراك لغاية تحقيق جميع المطالب دون نقصان.