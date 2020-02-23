نشر إيدي كوهين، المستشار في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تغريدة على حسابه بموقع ”تويتر” هاجم فيها الجزائر وعبر عن دعم إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية للمغرب في قضية الصحراء الغربية. ومما جاء في تغريدة هذا الصهيوني التي كتبها بالدارجة المغربية: ”دولة يسرائيل ومريكان ديما واقفين مع لمغرب فقضية صحراء.. ياك ڤاع نقولو عار جار على جارو”، قبل أن يختم تغريدته بالقول: ”ولي دار دنب يستاهل لعقوبة”. وتهاطلت التعليقات المنتقدة لتغريدة كوهين.