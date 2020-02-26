قال جمال فورار، مدير الوقاية بوزارة الصحة، في ندوة صحفية اليوم، أن التأكد من إصابة الرعية الإيطالي تم مساء أمس على الساعة الخامسة.

المتحدث أكد أن المعني تنقل يوم 18 فيفري إلى ورقلة وعن اصابته قال " وردت إلينا معلومات يوم 22 فيفري، تفيد بوجود رعيتين ايطاليتين يعملان بورقلة ظهرت عليهما اعراض الانفلونزا فطلبنا من الطبيب عزلهما، وإجراء تحاليل لهما، حيث تم إرسال التحاليل الى معهد باستور يوم الاثنين 24 فيفري، وتم التأكد منها أمس".

وأضاف "نقوم حاليا بتحديد الأشخاص الذين احتك بهم وفي مقدمتهم المسافرون الذين كانوا على متن الطائرة، ووصلنا إلى عدد كبير منهم (المسافرين) وسيخضعون إلى الفحص الطبي ونفس الشيء بالنسبة لكل من احتكوا به".