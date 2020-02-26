أصدرت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة قرارا ببراءة خالد تبون نجل رئيس الجمهورية عن كافة التهم الموجهة إليه في قضية كمال شيخي المدعو البوشي، فيما يتعلق بملف الوكالات العقارية.

وحكمت المحكمة بالسجن النافذ ضد كمال شيخي عن تهم منح تتعلق بمنح امتيازات غير مشروعة لموظفين عموميين.

وجاءت باقي الأحكام كالآتي:

كمال شيخي إدانة بعقوبة 8 سنوات حبس نافذ ومليون غرامة نافذة.

لمهل جلال الدين نجل الوالي السابق لغيليزان إدانة باربع سنوات حبس نافذ.

بن زهرة عبد القادر السائق الشخصي للهامل ادانة أربع سنوات حبس نافذ و200 الف دينار غرامة نافذة.

بوعرابة كمال رئيس بلدية بن عكنون ادانة ست سنوات.

هادف مسلم وكيل جمهورية لمحكمة بودواو البراءة من كل التهم المنسوبة إليه.

يوسف صادق وكيل جمهورية مساعد بمحكمة بودواو البراءة من كل التهم