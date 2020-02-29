صادق مجلس الإدارة للاتحاد البريدي العالمي، خلال اجتماعه بالعاصمة السويسرية، بيرن، في الفترة الممتدة من 23 إلى 28 فبراير الجاري، على مقترح الجزائر المسجل ضمن جدول أعماله والمتعلق بتبادل البريد بين فلسطين والبلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي.

وأوضح اليوم السبت بيان لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، أن هذا المقترح يهدف إلى "التأكيد على حق دولة فلسطين في إدخال بريدها الوارد دون قيود، لا سيما البريد المتراكم حاليا في المملكة الأردنية" وكذا "حق دولة فلسطين في تحصيل نفقاتها الختامية المستحقة منذ عام 1995"، بالإضافة إلى "استمرار تقديم المساعدة والدعم لدولة فلسطين من خلال تنفيذ المشاريع لتطوير البريد الفلسطيني وتنمية الموارد البشرية المختصة بهدف تحسين الخدمات المقدمة لمواطنيها".

وكان مجلس إدارة اتحاد البريد العالمي قد تبنى في جلسته المنعقدة بالعاصمة السويسرية قرارا يؤكد حق فلسطين في التبادل البريدي المباشر مع دول العالم واستلام بريدها الوارد من خلال الأردن دون قيود.

وتجدر الإشارة إلى أنه من بين 41 دولة مشكلة لمجلس الإدارة، أيدت المقترح 18 دولة، في حين رفضته دولة واحدة وامتنعت 12 دولة عن التصويت. وقد عرفت جلسة التصويت تقدم دول أعضاء بمداخلات مؤيدة للمقترح، وهي تونس، المغرب، إيران، تركيا، السودان، باكستان، إندونيسيا والأردن. وفي الأخير، قام الوفد الفلسطيني بتقديم تشكراته إلى الجزائر نظير هذا المقترح ولكل الدول التي صوتت لصالحه.