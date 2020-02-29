يشرع الأمين العام لجامعة الدول العربية ، أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، في زيارة عمل إلى الجزائر تدوم يومين، بدعوة من وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم.

وتتضمن أجندة الزيارة محادثات ثنائية تجمع بين الرئيس عبد المجيد تبون والأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية صبري بوقادوم، للتشاور حول الترتيبات المتعلقة باجتماع الدورة العادية الـ 32 للقمة العربية المرتقب عقدها بالجزائر .

وقال حسام زكي،الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ، للإذاعة الجزائرية إن زيارة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط للجزائر هي الأولى منذ توليه المنصب، وتهدف إلى لقاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إضافة إلى المحادثات مع وزير الخارجية صبري بوقادوم، مضيفا أنها ستتناول التحضير للقمة العربية المزمع عقدها بالجزائر خلال النصف الأول من العام الجاري إضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية المشتعلة على غرار الملفين الليبي والسوري بالإضافة إلى التشاور حول تطورات القضية الفلسطينية في أعقاب الإعلان عما يسمى بصفقة القرن.