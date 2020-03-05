قال عصر اليوم وزير الصحة وإصلاح المستشفى عبد الرحمن بن بوزيد، خلال زيارته إلى مستشفى بوفاريك، أنه جاء ليطمئن على ظروف التكفل بالمرضى المصابين بفيروس كورونا بالخصوص، وخاصة من حيث "كرامتهم وشرفهم".

وأضاف الوزير أن الجزائر تعتبر لغاية الساعة بعيدة عن درجة الخطر، سيما وأن الإصابات المسجلة تعني أفراد عائلة واحدة، أصيبت بالعدوى من قريب مغترب بالمهجر، مؤكدا أن ظروف التحكم والسيطرة على الوباء في عمومها تبشر بالاطمئنان، وليس هناك ما يدعو إلى الهلع والخوف.

وردا عن سؤال لـ"الخبر" حول إمكانية تعليق الدراسة بالتعليم التربوي أو الٱكاديمي، قال الوزير أن الأمر ليس يدعو لذلك في هذا الوقت بالذات.

وفي إجابته حول احتجاج إداريين بسبب عدم استفادتهم من منحة "العدوى"، أوضح الوزير أن الوقت غير مناسب للحديث عن هذه الأمور.

وعاد الوزير للتأكيد أن مصالحه الوزارية حضرت نفسها جيدا بكل المشافي، وعلى مستوى نقاط الموانئ والمطارات ونقاط العبور الحدودية، مضيفا أن العمل يتركز على تعزيز هذه النقاط بالوسائل اللازمة، وبالأخص الكاميرات الحرارية الكاشفة.

وعن تصريح لوط بوناطيرو حول اكتشافه لدواء يعالج مرض "كورونا"، قال أنه يكن له كل الاحترام، وعلى هذا الأخير أن يتقدم لمصالحه الوزارية، ويعرض عليهم الاكتشاف، وهناك سيكون نظر في الموضوع.