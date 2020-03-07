أفادت وسائل إعلام إثيوبية بأن حكومة أديس أبابا استدعت مؤخرا سفراءها من ثماني دول، أربع منها عربية، في خطوة يلف الغموض سببها.

وأكدت صحيفة Addis Standard، الخميس، أن إثيوبيا استدعت، في تحرك جماعي، سفراءها من بلجيكا وبريطانيا ومصر والسودان والمغرب والجزائر وأستراليا وكوبا، ونقلت عن مصدر مقرب من الموضوع قوله إن استدعاء السفيرين من لندن وبروكسل، وهما دبلوماسيان مخضرمان، كان "خطوة غير متوقعة إطلاقا ومثيرة للاستغراب".

ولفتت الصحيفة إلى تكهنات تتداول داخل الخارجية الإثيوبية مفادها أن جيروم أبي الذي يتولى منصب السفير فوق العادة والمفوض لدى بروكسل ولوكسمبورغ ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، ويصفه الدبلوماسيون الأفارقة العاملون في العاصمة البلجيكية "مبعوث إفريقيا لدى الاتحاد الأوروبي"، قد يتولى منصب مستشار لدى رئيس الوزراء أبي أحمد.

وأما بخصوص السفيرين لدى القاهرة والخرطوم، دينا مفتي وشيفيرو جارسو، فهما يعدان من أبرز السفراء الإثيوبيين لدورهما في ملف سد النهضة، وجاء استدعاؤهما، فيما لم تذكر الصحيفة أي سبب لاستدعاء سفرائها من الجزائر والمغرب والدول الأخرى.