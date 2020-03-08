دشنت شركة الطيران الوطنية "طيران طاسيلي" اليوم الاحد خطا جويا جديدا يربط بين الجزائر ومشرية (ولاية النعامة) بواقع ثلاث (3) رحلات في الاسبوع.



وستسمح هذه الرحلات الجديدة المبرمجة كل يوم اربعاء و سبت و احد بتقليص مسافة 800 كلم من الطريق الذي يفصل مدينة مشرية بالعاصمة وبالتالي يمكن من ربح الوقت لفائدة المواطنين الراغبين في الالتحاق بهذه الجهة او تلك في ظرف ساعة ونصف من الزمن (01:30 سا).

في هذا الصدد اوضح الرئيس المدير العام لطيران لطاسيلي ,عادل شرواطي اننا "سنتمكن من خلال هذه الرحلة من تقليص الرحلة بين الجزائر و مشرية في اطار البرنامج الوطني الموجه لتطوير الحركة الجوية الداخلية".

واكد السيد شرواطي الذي كان مرفوقا خلال هذه الرحلة بوفد من اطارات الشركة، فرع سوناطراك، ان هذا البرنامج يندرج في اطار توجيهات رئيس الجمهورية بخصوص تعزيز الرحلات الجوية عبر التراب الوطني.

اما بالنسبة للمسافرين الحاضرين خلال هذه الرحلة الاولى فاعتبروا ان هذا الخط الجديد يمثل "وسيلة نقل جد مريحة لا تتعدى الساعة و النصف من الزمن عوض 8 الى 9 ساعات برا".